Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сможет ли Россия обыграть Словакию и одержать третью победу на ЧМ-2021?

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сможет ли Россия обыграть Словакию и одержать третью победу на ЧМ-2021?
Антон Мозговой
Комментарии

Сегодня, 24 мая, сборная России проведёт очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Словакии. Матч начнётся в 16:15 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и спрогнозировать исход этого матча.

Сборные России и Словакии возглавляют турнирную таблицу группы А. Обе команды набрали по шесть очков.
Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1). Сборная Словакии нанесла поражения Беларуси (5:2) и Великобритании (2:1).

Помимо России и Словакии, в группе А выступают также сборные Швейцарии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Великобритании.

3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Напомним, действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

Новость по теме
Какая из сборных сотворит главную сенсацию на чемпионате мира — 2021?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021