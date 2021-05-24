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Защитник сборной России Зуб травмировал словацкого форварда мощным броском

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Защитник сборной России Зуб травмировал словацкого форварда мощным броском
Никита Паглазов
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На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) в эти минуты проходит матч группы А. Встречаются сборные Словакии и России. В третьем периоде встречи счёт 1:1.

Защитник сборной России Артём Зуб мощным броском травмировал словака Мариана Студенича. Видео эпизода можно посмотреть здесь.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Словакия – Россия.

Сборные России и Словакии возглавляют турнирную таблицу группы А. Обе команды набрали по шесть очков.

Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1). Сборная Словакии нанесла поражения Беларуси (5:2) и Великобритании (2:1).

Помимо России и Словакии, в группе А выступают также сборные Швейцарии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Великобритании.

3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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