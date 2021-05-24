Защитник сборной России Зуб травмировал словацкого форварда мощным броском

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) в эти минуты проходит матч группы А. Встречаются сборные Словакии и России. В третьем периоде встречи счёт 1:1.



Защитник сборной России Артём Зуб мощным броском травмировал словака Мариана Студенича. Видео эпизода можно посмотреть здесь.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Словакия – Россия.



Сборные России и Словакии возглавляют турнирную таблицу группы А. Обе команды набрали по шесть очков.

Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1). Сборная Словакии нанесла поражения Беларуси (5:2) и Великобритании (2:1).



Помимо России и Словакии, в группе А выступают также сборные Швейцарии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Великобритании.



3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.