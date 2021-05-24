Дисциплинарный комитет ИИХФ дисквалифицировал на одну игру защитника Казахстана Сведберга

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) вынес решение о дисквалификации на одну игру защитника сборной Казахстана Виктора Сведберга за нарушение правила номер 127 ИИХФ «толчок соперника клюшкой».
Нарушение произошло в третьем периоде игры команд Казахстана и Финляндии на 58-й минуте. Сведберг толкнул финского нападающего Ере Инналу.
Защитник пропустит следующую игру сборной Казахстана, которая пройдёт завтра, 25 мая, с командой США. 26 мая он сможет сыграть во встрече с Германией.
Казахстан одержал две победы по буллитам в двух играх чемпионата мира по хоккею в Латвии — 2021 (3:2 в матче с Латвией, 2:1 — с Финляндией).
Напомним, турнир продлится до 6 июня. Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая команду Канады со счётом 3:1.
- 24 мая 2021
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