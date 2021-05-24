Ротенберг смеялся на раскатке, Карнаухов выбил словака за борт. Фото поражения России

24 мая в Риге на льду Олимпийского спортивного центра национальная сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, уступив Словакии. Встреча завершилась со счётом 3:1. У словаков отличились Милош Келеман, Мартин Гернат и Марек Дялога, поразив пустые ворота россиян после смены вратаря. У России единственную шайбу забросил Александр Барабанов, реализовав большинство.



Главный тренер сборной России Валерий Брагин после матча со Словакией сообщил, когда в команду приедут игроки, выбывшие из розыгрыша Кубка Стэнли.



«Когда ждать Тарасенко, Орлова и Самсонова в сборной и останутся ли не попавшие в заявку в Риге? Думаю, все хоккеисты будут здесь, это выбор личного характера. Считаю, что все останутся и будут переживать. Посмотрим, когда они прилетят и отбудут карантин. Если прилетят завтра, то в концовке группового этапа сыграют, если нет, то со стадии четвертьфинала.



С Самсоновым мы говорили, у него огромное желание играть за сборную. Когда он приедет, тренер вратарей посмотрит его состояние. У него хороший опыт игры в НХЛ, я его прекрасно знаю, будем решать. Самонов, считаю, сегодня провёл хорошую игру. Мы со второго периода старались переломить ситуацию, но не хватило. Для тренерского штаба это хороший урок, как готовить команду».



Сборная Словакии одержала уже третью победу на турнире. Для россиян это поражение стало первым.



Лучшие кадры с матча Словакия — Россия — в фотоподборке «Чемпионата».