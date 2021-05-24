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Роман Ротенберг — о поражении в матче со Словакией: есть пища для размышлений всем

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Роман Ротенберг — о поражении в матче со Словакией: есть пища для размышлений всем
Антон Мозговой
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Глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвёл итоги матча чемпионата мира со сборной Словакии. Встреча закончилась победой словаков со счётом 3:1.

«Сегодня по игре нужно было забивать больше, выжимать максимум. Думаю, что здесь мы все вместе берём на себя ответственность за такой результат. Хоккей — это игра ошибок, и в сегодняшнем матче сборная России допустила больше ошибок, чем соперник, но турнир продолжается, всё самое важное впереди. Самое главное сейчас — учиться на своих ошибках и двигаться вперёд.

У нас крепкий коллектив. У победы много отцов, а поражение — сирота, мы это понимаем и идём вперёд. Есть пища для размышлений всем, сейчас главное — сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок. Конечно, надевая свитер сборной России, мы все понимаем, что перед нами только одна задача — побеждать в каждом матче.

Словаки сегодня показали самоотверженность, ловили всё на себя — у них 28 блокированных бросков. В позиционной атаке мы провели больше времени, но надо больше бросать, обострять, надо разозлиться. Я думаю, что это поражение разозлит команду, и в следующем матче мы увидим совсем другую сборную России», — цитирует Ротенберга ТАСС.

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