Роман Ротенберг — о поражении в матче со Словакией: есть пища для размышлений всем

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвёл итоги матча чемпионата мира со сборной Словакии. Встреча закончилась победой словаков со счётом 3:1.
«Сегодня по игре нужно было забивать больше, выжимать максимум. Думаю, что здесь мы все вместе берём на себя ответственность за такой результат. Хоккей — это игра ошибок, и в сегодняшнем матче сборная России допустила больше ошибок, чем соперник, но турнир продолжается, всё самое важное впереди. Самое главное сейчас — учиться на своих ошибках и двигаться вперёд.
У нас крепкий коллектив. У победы много отцов, а поражение — сирота, мы это понимаем и идём вперёд. Есть пища для размышлений всем, сейчас главное — сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок. Конечно, надевая свитер сборной России, мы все понимаем, что перед нами только одна задача — побеждать в каждом матче.
Словаки сегодня показали самоотверженность, ловили всё на себя — у них 28 блокированных бросков. В позиционной атаке мы провели больше времени, но надо больше бросать, обострять, надо разозлиться. Я думаю, что это поражение разозлит команду, и в следующем матче мы увидим совсем другую сборную России», — цитирует Ротенберга ТАСС.
- 24 мая 2021
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