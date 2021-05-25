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Анкипанс: не исключаю, что Латвия сможет побороться за медали

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Анкипанс: не исключаю, что Латвия сможет побороться за медали
Антон Мозговой
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Бывший главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал успехи сборной Латвии на чемпионате мира. В стартовом матче латыши обыграли канадцев со счётом 2:0. После трёх матчей они занимают второе место в своей группе.

«Удалось победить в первую очередь за счёт игровой дисциплины, которая была на очень высоком уровне.

Команда играла чётко от обороны. Канадцы больше владели шайбой, но не могли пробить нашу среднюю зону. В своей зоне латыши хорошо перекрывали линию броска и много шайб поймали на себя. Матисс Кивлениекс очень здорово играл в воротах. Он практически не давал отскоков на пятак, которыми Канада могла бы воспользоваться.

Минус канадцев проявился в том, что они были не так сыграны и в зоне атаки действовали очень прямолинейно, создавали мало креатива, действовали без изюминки. Ну и самое главное — сумасшедшая самоотдача нашей команды. Я не исключаю, что Латвия и другие сборные её уровня могут побороться за медали. Когда ещё это делать, если не сейчас?» — цитируют Анкипанс «Известия».

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