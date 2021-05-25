Анкипанс: не исключаю, что Латвия сможет побороться за медали

Бывший главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал успехи сборной Латвии на чемпионате мира. В стартовом матче латыши обыграли канадцев со счётом 2:0. После трёх матчей они занимают второе место в своей группе.
«Удалось победить в первую очередь за счёт игровой дисциплины, которая была на очень высоком уровне.
Команда играла чётко от обороны. Канадцы больше владели шайбой, но не могли пробить нашу среднюю зону. В своей зоне латыши хорошо перекрывали линию броска и много шайб поймали на себя. Матисс Кивлениекс очень здорово играл в воротах. Он практически не давал отскоков на пятак, которыми Канада могла бы воспользоваться.
Минус канадцев проявился в том, что они были не так сыграны и в зоне атаки действовали очень прямолинейно, создавали мало креатива, действовали без изюминки. Ну и самое главное — сумасшедшая самоотдача нашей команды. Я не исключаю, что Латвия и другие сборные её уровня могут побороться за медали. Когда ещё это делать, если не сейчас?» — цитируют Анкипанс «Известия».
- 25 мая 2021
-
08:28
-
07:00
-
00:46
-
00:25
- 24 мая 2021
-
23:29
-
23:18
-
23:18
-
23:06
-
23:06
-
22:33
-
22:30
-
22:15
-
22:03
-
21:53
-
21:28
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
20:58
-
20:57
-
20:40
-
20:39
-
20:31
-
20:29
-
20:15
-
20:01
-
19:52
-
19:49
-
19:46
-
19:44
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:30
-
19:24