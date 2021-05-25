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Главный тренер «Миннесоты»: гол Капризова придал нам ускорение в матче с «Вегасом»

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Главный тренер «Миннесоты»: гол Капризова придал нам ускорение в матче с «Вегасом»
Антон Мозговой
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал победу своей команды в пятом матче первого раунда плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (4:2). Также Эвансон отметил российского форварда Кирилла Капризова, забросившего одну из шайб.

«Гол Капризова, определённо, придал нам ускорение в этом матче, и мы начали забивать. Потому что с нами в этой серии чего только не было. И шайба в ворота не шла, и голы отменялись арбитрами. Важно, что мы быстро ответили на гол «Вегаса», смогли поймать свою игру, а во втором периоде совершенно сказочно выстояли в обороне, и очень хорошо действовал наш вратарь», — цитирует Эвасона пресс-служба НХЛ.

Эта победа помогла «Миннесоте» сократить отставание в серии до счёта 2-3, следующий матч с участием этих команд пройдёт 26 мая.

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