Главный тренер «Миннесоты»: гол Капризова придал нам ускорение в матче с «Вегасом»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал победу своей команды в пятом матче первого раунда плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (4:2). Также Эвансон отметил российского форварда Кирилла Капризова, забросившего одну из шайб.
«Гол Капризова, определённо, придал нам ускорение в этом матче, и мы начали забивать. Потому что с нами в этой серии чего только не было. И шайба в ворота не шла, и голы отменялись арбитрами. Важно, что мы быстро ответили на гол «Вегаса», смогли поймать свою игру, а во втором периоде совершенно сказочно выстояли в обороне, и очень хорошо действовал наш вратарь», — цитирует Эвасона пресс-служба НХЛ.
Эта победа помогла «Миннесоте» сократить отставание в серии до счёта 2-3, следующий матч с участием этих команд пройдёт 26 мая.
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