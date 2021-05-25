Гендиректор «Динамо» прокомментировал назначение тренеров в команды системы

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал назначение тренерских штабов в команды системы, выступающие в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

«Сегодня Совет директоров нашего Клуба утвердил главных тренеров всех команд системы. Как мы уже заявляли, команду КХЛ возглавил Алексей Кудашов. Могу сказать, что Алексей Николаевич уже сейчас готовится к новому сезону. Предоставлены планы предсезонной подготовки, а также пожелания по трансферным целям.

Помимо этого, единогласно было принято решение о продлении сотрудничества с тренером чемпионской молодёжки. Ярослав Люзенков продолжит готовить молодых динамовцев ко взрослому хоккею. Думаю, что на рынке сейчас нет лучшего специалиста для молодых пацанов.

Смена тренера произошла в команде ВХЛ. К сожалению, по состоянию здоровья Андрей Константинович Пятанов пропустил половину сезона. Мы желаем нашему тренеру крепкого здоровья прежде всего. Со своей стороны Клуб поможет Андрею Константиновичу во всех реабилитационных вопросах. Главным тренером назначен помощник Пятанова — Юрий Александрович Панов. Московское «Динамо» продолжает работу и в штатном режиме готовится к новому сезону», – цитирует Кровопускова официальный сайт бело-голубых.