Московское «Динамо» утвердило главных тренеров команд системы на сезон-2021/2022

Главным тренером основной команды «Динамо», выступающей в Континентальной хоккейной лиге, будет Алексей Кудашов, команду Высшей хоккейной лиги возглавит Юрий Панов, молодёжка бело-голубых по-прежнему будет выступать под руководством Ярослава Люзенкова.

Напомним, 13 апреля стало известно, что Алексей Кудашов возглавит основную команду «Динамо», сменив на посту Владимира Крикунова.

Юрий Панов в прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Динамо» (Московская область), а Ярослав Люзенков возглавил динамовскую молодёжку два года назад и в прошлом году привёл бело-голубых к победе в Кубке Харламова.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Динамо» заняло третье место в таблице Западной конференции КХЛ, в плей-офф бело-голубые уступили петербургскому СКА в четвертьфинале Кубка Гагарина.