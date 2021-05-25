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Московское «Динамо» утвердило главных тренеров команд системы на сезон-2021/2022

Московское «Динамо» утвердило главных тренеров команд системы на сезон-2021/2022
Георгий Горностаев
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Главным тренером основной команды «Динамо», выступающей в Континентальной хоккейной лиге, будет Алексей Кудашов, команду Высшей хоккейной лиги возглавит Юрий Панов, молодёжка бело-голубых по-прежнему будет выступать под руководством Ярослава Люзенкова.

Напомним, 13 апреля стало известно, что Алексей Кудашов возглавит основную команду «Динамо», сменив на посту Владимира Крикунова.

Юрий Панов в прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Динамо» (Московская область), а Ярослав Люзенков возглавил динамовскую молодёжку два года назад и в прошлом году привёл бело-голубых к победе в Кубке Харламова.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Динамо» заняло третье место в таблице Западной конференции КХЛ, в плей-офф бело-голубые уступили петербургскому СКА в четвертьфинале Кубка Гагарина.

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