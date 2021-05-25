Московское «Динамо» утвердило главных тренеров команд системы на сезон-2021/2022

Главным тренером основной команды «Динамо», выступающей в Континентальной хоккейной лиге, будет Алексей Кудашов, команду Высшей хоккейной лиги возглавит Юрий Панов, молодёжка бело-голубых по-прежнему будет выступать под руководством Ярослава Люзенкова.
Напомним, 13 апреля стало известно, что Алексей Кудашов возглавит основную команду «Динамо», сменив на посту Владимира Крикунова.
Юрий Панов в прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Динамо» (Московская область), а Ярослав Люзенков возглавил динамовскую молодёжку два года назад и в прошлом году привёл бело-голубых к победе в Кубке Харламова.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Динамо» заняло третье место в таблице Западной конференции КХЛ, в плей-офф бело-голубые уступили петербургскому СКА в четвертьфинале Кубка Гагарина.
- 25 мая 2021
-
17:15
-
17:09
-
16:55
-
16:44
-
16:39
-
16:17
-
15:42
-
15:37
-
15:31
-
15:22
-
15:15
-
14:53
-
14:45
-
14:30
-
14:26
-
14:24
-
14:09
-
13:43
-
13:36
-
13:20
-
13:19
-
12:57
-
12:52
-
12:43
-
12:32
-
12:27
-
12:27
-
11:46
-
11:23
-
11:06
-
10:48
-
10:37
-
10:13
-
10:03
-
09:48