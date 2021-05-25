Овечкин ответил на вопрос о том, сможет ли он побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, сможет ли он побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.

«У меня всё ещё есть шансы. Я просто должен пойти и сделать своё дело. Может быть, это случится, а может быть, и нет. Иду шаг за шагом», — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Напомним, у Уэйна Гретцки заброшено 894 шайбы, у Александра Овечкина — 800. Ранее Овечкин заявил о желании завершить карьеру в «Вашингтоне».

Российский форвард выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, а с 2010-го является капитаном команды.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы.



В плей-офф Овечкин сыграл в пяти матчах, где набрал четыре очка (2+2).