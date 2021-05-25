Лидер латвийской социал-демократической партии: реакция МИД Латвии неадекватна

Лидер латвийской социал-демократической партии «Согласие» Янис Урбанович прокомментировал инцидент с заменой флага Беларуси на чемпионате мира.

«Социал-демократическая латвийская партия «Согласие» осуждает действия властей Беларуси, принявших безответственное, вышедшее за рамки допустимого решение о посадке пассажирского самолёта в Минске. Это абсолютно ничем не оправданное нарушение правил авиаперевозок, угроза безопасности пассажиров, которое международное сообщество не может оставить без внимания.

Одновременно мы считаем, что ответная реакция министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса на произошедшее неадекватна. В Беларуси хоккей любит не только руководитель государства, легитимность избрания которого сомнительна и чьи действия по подавлению оппозиции недопустимы», — цитирует Урбановича «Балтийская волна».

Напомним, власти Риги заменили флаг Беларуси на центральной площади в городе, где представлены флаги всех стран-участниц ЧМ. Теперь вместо государственной символики страны на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.