Тренер Великобритании: мы набрали очков больше Канады и Швеции? Сумасшедший год

Тренер сборной Великобритании Кори Нильсон поделился мнением о матче с командой Дании, а также рассказал об ощущениях, что британцы набрали больше очков, чем Канада и Швеция.

«Насколько приятно, что мы в таблице выше Канады и Швеции? Это сумасшедший год, но у нас есть чувство гордости, что мы набираем очки. Это важно. Швеция и Канада — фантастические элитные хоккейные нации, которые в хорошем смысле заслуживают всё, что они получат. Я просто горжусь своей командой и нашим прогрессом. Это началось несколько лет назад с приходом тренера Пита Расселла, сама атмосфера стала гораздо более позитивной. Мы пробились в элиту и в каждом матче показываем всем своими настойчивостью и отчаянием, что заслуживаем быть здесь.

Мы ставим себя в отличное положение для победы. Непросто критиковать судей, у них тяжёлая работа. Несколько их решений были не в нашу пользу, не видел повторов и не могу сказать, были там удаления или нет, но глаза мне говорили, что это были слабые удаления. Это тяжёлые решения, а в формате «три на три» соперник катается лучше нас. Нам приходилось обороняться, пытаться закрывать более быстрых соперников.

Было тяжело, наша задача — играть на высоком уровне при игре в большинстве, на вбрасываниях в зоне атаки, при позиционной атаке. Это вещи, которые мы можем использовать как своё преимущество. Обороняемся мы гораздо лучше, чем в первом матче, это как снежный ком. Соперники злятся в концовках матчей, потому что бросать мы им даём, а создавать опасные моменты — нет. Они злятся, принимаются рисковать, и мы начинаем больше играть в атаке», – передаёт слова Нильсона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.