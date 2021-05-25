Дания одержала победу над Великобританией в овертайме. Британцы набрали первое очко на ЧМ

Сегодня, 25 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» прошёл очередной матч чемпионата мира — 2021, в котором встречались сборные Великобритании и Дании. Датчане одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0).



На третьей минуте Великобритания открыла счёт благодаря голу Бена О’Коннора, на 11-й Юлиан Якобсен сравнял счёт, а на 14-й Никлас Йенсен вывел датчан вперёд. На 57-й минуте Майк Хэммонд снова сделал счёт равным, а на пятой минуте овертайма отличился Маркус Лауридсен и принёс победу датчанам.

Напомним, в первом матче на турнире сборная Великобритании уступила России со счётом 1:7, а во втором проиграла Словакии (1:2). Датчане обыграли шведов в стартовом матче турнира, но уступили швейцарцам во второй игре.



Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.