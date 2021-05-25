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Фрёден забил в ворота Швейцарии. Он появился в составе шведов из-за травмы Клингберга

Фрёден забил в ворота Швейцарии. Он появился в составе шведов из-за травмы Клингберга
Георгий Горностаев
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Сегодня, 25 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) проходит очередной матч чемпионата мира. Сборная Швеции встречается с командой Швейцарии, и к 15-й минуте шведы ведут в счёте (2:0). Нападающий Йеспер Фрёден появился в составе из-за травмы Карла Клинберга и отметился голом на девятой минуте.

На девятой минуте Йеспер Фрёден отличился после передач Лоуренса Пилута и Магнуса Нюгрена, на 10-й минуте Адриан Кемпе увеличил преимущество шведов после ассиста Хенрика Тёммернеса и Нильса Лундквиста.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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