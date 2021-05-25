Фрёден забил в ворота Швейцарии. Он появился в составе шведов из-за травмы Клингберга
Поделиться
Сегодня, 25 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) проходит очередной матч чемпионата мира. Сборная Швеции встречается с командой Швейцарии, и к 15-й минуте шведы ведут в счёте (2:0). Нападающий Йеспер Фрёден появился в составе из-за травмы Карла Клинберга и отметился голом на девятой минуте.
На девятой минуте Йеспер Фрёден отличился после передач Лоуренса Пилута и Магнуса Нюгрена, на 10-й минуте Адриан Кемпе увеличил преимущество шведов после ассиста Хенрика Тёммернеса и Нильса Лундквиста.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 25 мая 2021
-
21:13
-
20:46
-
20:38
-
20:32
-
20:20
-
20:18
-
20:14
-
20:12
-
20:00
-
19:57
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:21
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:49
-
18:39
-
18:37
-
18:26
-
18:17
-
18:00
-
17:32
-
17:23
-
17:15
-
17:09
-
16:55
-
16:44
-
16:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам