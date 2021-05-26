История и статистика личных встреч сборных России и Дании на чемпионатах мира
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Сегодня, 26 мая, в Риге (Латвия) состоится шестой игровой день чемпионат мира. Сборная России проведёт свой четвёртый матч на групповом этапе. Соперником команды станет сборная Дании. Встреча начнётся в 16:15 мск.
Сборные России и Дании встречались друг с другом в рамках чемпионата мира десять раз. Россияне победили во всех десяти играх.
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперник
|Счёт
|2003
|Финляндия
|Предварительный этап
|Дания
|6:1
|2004
|Чехия
|Предварительный этап
|Дания
|6:2
|2007
|Россия
|Предварительный этап
|Дания
|9:1
|2008
|Канада
|Предварительный этап
|Дания
|4:1
|2010
|Германия
|Группа
|Дания
|6:1
|2011
|Словакия
|Группа
|Дания
|4:3
|2012
|Финляндия и Швеция
|Группа
|Дания
|3:1
|2015
|Чехия
|Группа
|Дания
|5:2
|2016
|Россия
|Группа
|Дания
|10:1
|2017
|Германия и Франция
|Группа
|Дания
|3:0
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