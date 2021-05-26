История и статистика личных встреч сборных России и Дании на чемпионатах мира

Сегодня, 26 мая, в Риге (Латвия) состоится шестой игровой день чемпионат мира. Сборная России проведёт свой четвёртый матч на групповом этапе. Соперником команды станет сборная Дании. Встреча начнётся в 16:15 мск.

Сборные России и Дании встречались друг с другом в рамках чемпионата мира десять раз. Россияне победили во всех десяти играх.