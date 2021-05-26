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История и статистика личных встреч сборных России и Дании на чемпионатах мира

История и статистика личных встреч сборных России и Дании на чемпионатах мира
Георгий Горностаев
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Сегодня, 26 мая, в Риге (Латвия) состоится шестой игровой день чемпионат мира. Сборная России проведёт свой четвёртый матч на групповом этапе. Соперником команды станет сборная Дании. Встреча начнётся в 16:15 мск.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Сборные России и Дании встречались друг с другом в рамках чемпионата мира десять раз. Россияне победили во всех десяти играх.

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникСчёт
2003ФинляндияПредварительный этапДания6:1
2004ЧехияПредварительный этапДания6:2
2007РоссияПредварительный этапДания9:1
2008КанадаПредварительный этапДания4:1
2010ГерманияГруппаДания6:1
2011СловакияГруппаДания4:3
2012Финляндия и ШвецияГруппаДания3:1
2015ЧехияГруппаДания5:2
2016РоссияГруппаДания10:1
2017Германия и ФранцияГруппаДания3:0
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