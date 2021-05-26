Комиссар НХЛ затронул проблему расизма в годовщину убийства Джорджа Флойда

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Бэттмен написал колонку в годовщину убийства Джорджа Флойда.



«Пандемия COVID-19 испытала нашу возможность ориентироваться в неизвестности, в условиях постоянно изменяющейся парадигмы. Но социальные волнения потребовали совсем иных навыков — рефлексии, образования, коммуникации, интенциональности и искренности.



Сегодня исполняется ровно год с момента убийства Джорджа Флойда, ставшего для нашего общества поворотной точкой в борьбе с расизмом и социальной несправедливостью. Во многом эта трагедия стала катализатором спортивного мира, заставив нас использовать свои платформы и влияние для борьбы за верные принципы.



НХЛ по-разному справлялась с этими проблемами в прошлом, временами неповоротливо и неловко. Но мы развиваемся — как личности, как организация, как вид спорта, — и стараемся вести за собой и стать частью решения проблем, которые ставят вызовы перед нашим обществом, влияют на хоккейную культуру и напрямую сказываются на наших бизнесе, сотрудниках, игроках и болельщиках. Хоккеисты, команды и персонал лиги более не желают „заткнуться и играть в хоккей“. Они не принимают эту фразу как единственное, что могут предложить всем, кто любит этот спорт. Особенно тем, кто не чувствует, что с ним справедливо обращались в прошлом. Мы верим, что наш вклад в это движение должен начаться изнутри. Стремление сделать хоккей доступным для всех может быть достигнуто только в том случае, если хоккейную культуру будут создавать все.



Мы хотим, чтобы в хоккее были более глубокие отношения с черным, азиатским, испано-латинским населением, коренными народами и всеми другими цветными сообществами. Это касается игроков, сотрудников, болельщиков, бизнес-партнеров и лидеров мнений. Мы осознаем собственную роль в создании новых уровней доступа, сломе барьеров входа и препятствуем созданию новых барьеров. И по мере принятия решений мы сознательно относимся к расовым и социальным проблемам.



За прошедший год мы увидели значительный прогресс внутри НХЛ и со стороны игроков, клубов и бизнес-партнеров, которые использовали свой голос и положение ради позитивных изменений. Для всех нас в хоккейном сообществе обязательно не только знать, но и активно участвовать в том, как культурная и общественная жизнь выстраивает наш вид спорта, и как наше дело влияет на культуру и общество.



Мы продолжим слушать и учиться с открытой душой, используя наши платформы для движения в новой эпохе равноправия и инклюзии, являющихся ключевыми хоккейными ценностями. Я призываю всех людей, которые любят хоккей, подумать над тем, как они сами могут позитивно повлиять на общество и хоккей в целом», — приводит слова Бэттмена официальный сайт НХЛ на русском языке.



25 мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате жестоких действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. В ответ один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.



Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.