Маклеллан сообщил, что «Кэпиталз» открыты к предложениям по обмену Кузнецова

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о важности для клуба Евгения Кузнецова, а также о потенциальной сделке с обменом форварда в другую команду.



«Кузнецов – важный игрок нашей команды. Мы выиграли Кубок Стэнли, потому что у нас было 1-2 отличных центральных нападающих. Нам необходимо, чтобы он проявлял свои лучшие способности. В противном случае, мы теряем свой максимальный потенциал.



Рассматривается ли возможность обмена игроков «Кэпиталз», в том числе Кузнецова? Я думаю, что мы всегда открыты для сделок, когда это имеет смысл. Если переходы сделают нашу команду лучше, то мы готовы к этому», — цитирует генменеджера «Вашингтона» журналистка Саманта Пэлл в «твиттере».



Напомним, Кузнецов в сезоне-2020/2021 провёл 44 матча в регулярном чемпионате, набрав 29 очков (9+20), а также сыграл три игры в плей-офф, не отметившись результативными действиями. Отметим, что российский форвард дважды за последние полгода переболел коронавирусом — в январе и мае.