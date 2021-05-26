Маклеллан сообщил, что «Кэпиталз» открыты к предложениям по обмену Кузнецова

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о важности для клуба Евгения Кузнецова, а также о потенциальной сделке с обменом форварда в другую команду.
«Кузнецов – важный игрок нашей команды. Мы выиграли Кубок Стэнли, потому что у нас было 1-2 отличных центральных нападающих. Нам необходимо, чтобы он проявлял свои лучшие способности. В противном случае, мы теряем свой максимальный потенциал.
Рассматривается ли возможность обмена игроков «Кэпиталз», в том числе Кузнецова? Я думаю, что мы всегда открыты для сделок, когда это имеет смысл. Если переходы сделают нашу команду лучше, то мы готовы к этому», — цитирует генменеджера «Вашингтона» журналистка Саманта Пэлл в «твиттере».
Напомним, Кузнецов в сезоне-2020/2021 провёл 44 матча в регулярном чемпионате, набрав 29 очков (9+20), а также сыграл три игры в плей-офф, не отметившись результативными действиями. Отметим, что российский форвард дважды за последние полгода переболел коронавирусом — в январе и мае.
- 26 мая 2021
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