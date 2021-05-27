Малкин вышел на чистое 2-е место по результативности в истории «Питтсбурга» в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое второе место в истории клуба по результативности в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Россиянин оформил ассистентский дубль в шестом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс». Малкин набрал своё 174-е (64+110) очко в 170 играх в Кубке Стэнли и обошёл легендарного Марио Лемье (172) по результативности. Лидер по результативности – Сидни Кросби, на счету которого 190 (69+121) очков в 172 встречах плей-офф НХЛ.
Напомним, в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, «Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии стал 4-2 и «Айлендерс» проходит в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Питтсбург» завершает участие в турнире.
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