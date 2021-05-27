Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин вышел на чистое 2-е место по результативности в истории «Питтсбурга» в Кубке Стэнли

Малкин вышел на чистое 2-е место по результативности в истории «Питтсбурга» в Кубке Стэнли
Максим Лесовой
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое второе место в истории клуба по результативности в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Россиянин оформил ассистентский дубль в шестом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс». Малкин набрал своё 174-е (64+110) очко в 170 играх в Кубке Стэнли и обошёл легендарного Марио Лемье (172) по результативности. Лидер по результативности – Сидни Кросби, на счету которого 190 (69+121) очков в 172 встречах плей-офф НХЛ.

Напомним, в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, «Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии стал 4-2 и «Айлендерс» проходит в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Питтсбург» завершает участие в турнире.

«Тело болит, настроение не то, но жду звонка из сборной!» Феномен Малкина на ЧМ-2012 «Тело болит, настроение не то, но жду звонка из сборной!» Феномен Малкина на ЧМ-2012
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021