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Великое выступление Малкина на чемпионате мира по хоккею 2012 года

«Тело болит, настроение не то, но жду звонка из сборной!» Феномен Малкина на ЧМ-2012
Лев Лукин
Великое выступление Малкина на чемпионате мира
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Он доминировал в каждом матче, установил абсолютный рекорд и привёл Россию к очередному золоту.

Евгений Малкин — один из лучших центрфорвардов за всю историю нашего хоккея. Кто будет спорить с этим утверждением? Пожалуй, только те, кто не видел игру магнитогорского воспитанника, а особенно его выступление за сборную России на ЧМ-2012.

В те годы Малкин многими своими коллегами признавался лучшим игроком мира, а турнир в Швеции стал ярчайшим подтверждением этого факта. Вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» вспоминаем путь Евгения от талантливого юниора к рекордсмену сборной России и чемпиону мира.

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«По всему видно, Малкин — настоящее сокровище. Нет сомнения, что из него выйдет великий хоккеист. Его физические, атлетические данные уникальны, и как все по-настоящему великие игроки, он читает игру в целом и всегда способен заглянуть на один-два хода вперёд. Что мне нравится в Малкине больше всего — это его любовь к работе. И при этом он всё время улыбается! Он любит соревноваться, он играет в быстром темпе, на льду он не эгоист. И самое важное — у него есть качество, присущее всем великим игрокам: он способен видеть не только то, что происходит перед ним, но одновременно чувствует, что происходит за спиной, и поэтому знает, сколько времени у него осталось, чтобы сделать ход», — так описывал юного Малкина главный тренер магнитогорского «Металлурга» Дэйв Кинг летом 2005 года.

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Слова Кинга были обращены к парню, которому едва исполнилось 19 лет, но Евгений уже в том возрасте произвёл впечатление на опытного канадского специалиста. Тогда Малкин только что вышел из юниорского хоккея, однако уже мог кое-чем похвастать. За его плечами было два ЮЧМ, на каждом из которых он продемонстрировал свой талант, а в апреле 2004-го принёс России золото и стал лучшим форвардом турнира. Евгений уже успел дважды выступить на молодёжных чемпионатах мира и выиграть серебро в январе 2005-го, разделив с Александром Овечкиным звание лучшего российского бомбардира соревнования. В 18 лет он дебютировал за взрослую сборную России и завоевал бронзу чемпионата мира. Разумеется, у Малкина уже тогда было железное место в основе «Металлурга», и Кинг видел в нём исключительно лидера клуба — игрока, чьё влияние на результат команды является ключевым. Конечно, Евгения уже ждали в «Питтсбурге», ещё одной сталелитейной мировой столице, чтобы выстраивать вокруг российской звёздочки команду для больших побед.

Малкин с юного возраста привык быть в центре внимания и побеждать. Чем старше он становился, тем большего от него ожидали все вокруг, и Евгений удивительным образом спокойно справлялся с давлением. А ещё он всегда откликался на вызовы из национальной команды и сохранил эту патриотичную отзывчивость на протяжении всей карьеры.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Всегда буду приезжать в сборную России!»

В сезоне-2005/2006 Малкин сыграл 57 матчей за «Металлург», став при этом лучшим бомбардиром родной команды как в регулярке, так и в плей-офф. Тяжёлый, длинный чемпионат, в котором Евгений порой тащил клуб на своих плечах, но умудрился в тот же год трижды помочь сборной России. В январе поехал на свой третий МЧМ, выиграл серебро и стал самым ценным игроком турнира. В феврале отправился на Олимпиаду в Турин, где, несмотря на молодость и присутствие в команде опытнейших партнёров, был лидером команды. А в мае Малкин сыграл ещё и на чемпионате мира (после такого-то насыщенного сезона!) и наравне с Овечкиным показал лучшую статистику в составе нашей сборной.

«Сезон был длинным, но я всегда рад играть за нашу команду. Я всегда буду приезжать в сборную России, если будет возможность», — эти слова, сказанные Малкиным уже в 2010 году, когда он стал матёрым игроком НХЛ, можно назвать его девизом. Переезд в Америку нисколько не повлиял на отношение Евгения к сборной. Он строил великолепную карьеру в «Питтсбурге», но в мае неизменно по первому зову прилетал в расположение национальной команды. Если, конечно, был полностью здоров или не был занят в поздних раундах розыгрыша Кубка Стэнли.

В 2007-м Малкин выиграл со сборной России бронзу домашнего чемпионата мира. Затем Евгений два года подряд «рубился» с «Питтсбургом» в финалах плей-офф НХЛ и пропустил два «золотых» турнира команды Вячеслава Быкова. Но в 2010-м у Малкина опять появилась возможность сыграть за сборную, и он её не упустил, приехав как на Олимпиаду, так и на чемпионат мира, который в олимпийский сезон проигнорировали многие звёзды НХЛ. А Малкин, сыграв два раунда Кубка Стэнли, примчался, провёл 5 матчей, набрал в них 7 очков и помог России выиграть серебряную медаль.

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Чутьё Билялетдинова и исторический чемпионат мира Малкина

В апреле 2012-го «Питтсбург» уступил «Филадельфии» в первом раунде плей-офф. После заключительной игры серии Малкин был очень расстроен, но уже думал о продолжении сезона. «Сейчас хотел бы отдохнуть: тело болит, настроение не то… Но, конечно, жду звонка из сборной и поеду на чемпионат мира! Здоровье позволяет, никаких болячек нет, небольшие синяки не считаются», — Евгений рвался в бой.

Как чувствовал, что ЧМ-2012 получится для него особенным! Новый тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов сразу же определил в звено к Малкину Александра Пережогина и Александра Попова — двух хоккеистов из омского «Авангарда». Ни один из них не мог сравниться с Евгением по уровню мастерства или опыту игры на международных турнирах, однако тренерское чутьё Билялетдинова подсказало сделать именно так. А Малкину было всё равно — лишь бы играть за сборную! На одном из предыдущих турниров он был готов выходить хоть в четвёртом звене, так что о прихоти при выборе партнёров со стороны звезды НХЛ не могло быть и речи.

«Это мастер! Трудно утверждать, что мы так уж с ходу сыграемся. Пока просто разговариваем, стараемся понять друг друга», — делился впечатлениями Пережогин после первой тренировки в звене с Малкиным.

Взаимопонимание к хоккеистам из разных лиг пришло очень быстро — где-то с середины первой игры России на турнире с Латвией. Наша команда к тому моменту проигрывала сопернику 0:1, а затем звено Малкина организовало подряд четыре гола. Сам Евгений набрал три очка.

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Дальше — больше. «Химия» между тремя форвардами становилась лучше с каждой сменой, и они взяли за правило оформлять как минимум по голу в любой игре. Будь то в соперниках итальянцы с норвежцами или чехи со шведами. Причём в звене Малкина не было какого-то строгого разделения обязанностей: любой из форвардов мог как создать момент для партнёра, так и выступить на острие атаки. Прирождённый мастер паса Малкин кормил передачами-конфетками Пережогина и Попова, но и сам регулярно вспоминал о снайперском таланте. И, конечно, Евгений просто летал по площадке, непринуждённо заставляя коллег по звену тянуться к его космическому уровню.

Матч со шведами на групповом этапе стал кульминацией яркого спектакля, который на ЧМ-2012 давал Малкин со свитой. Сборная России в той встрече отыгралась с 1:3 и добила соперника четырьмя безответными шайбами в третьем периоде. Евгений оформил хет-трик, к которому добавил ещё две результативные передачи. Пять очков за игру и полное ощущение, что Малкин просто наголову сильнее всех оппонентов. Про тяжёлый сезон в НХЛ, закончившийся разочарованием, никто уже не вспоминал. А попытки соперников вывести Евгения из игры агрессивными действиями его только забавляли. «Всё в порядке. Я готов держать удар и дальше, силы есть. „Месят“ меня, а в ответ забивают Попов и Пережогин», — усмехался Малкин.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В группе Россия выиграла семь матчей из семи, и к каждой победе приложил руку Малкин, набравший в этих играх 14 (7+7) очков. По голу и передаче в среднем в каждой встрече — каково? Но вряд ли Евгений уделял много времени личной статистике, он жаждал привести Россию к очередному золоту чемпионата мира.

Именно он был вожаком той команды. Перед плей-офф в расположение сборной приехали два Александра из «Вашингтона» — Овечкин и Сёмин. Но они вряд ли смогли бы затмить Малкина, даже если бы очень захотели. Евгений находился в оптимальной физической и психологической форме и пёр, как танк. В четвертьфинале с норвежцами он ограничился одной результативной передачей, зато полуфинал с финнами ознаменовался новым хет-триком! В конце первого периода той встречи Малкин перевернул ход игры, ответив на финский гол своим дублем, после чего Россию уже было не остановить.

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В финале со Словакией Пережогин с Поповым забивали без участия Малкина, не на шутку разошлись Павел Дацюк с Овечкиным и Сёминым, а Евгений никак не мог набрать очки в матче, который так спокойно и легко складывался для России. Неужели Малкин мог остаться без гола в тот день, когда Россия возвращала себе титул чемпионов мира? Конечно, нет! Евгений отличился на 59-й минуте, забив свой 11-й гол на турнире и поставив жирную точку в феноменальном выступлении нашей национальной команды.

Малкин выиграл своё первое золото чемпионата мира и провёл выдающийся турнир. Он набрал 19 (11+8) очков в десяти матчах. Эти цифры остаются рекордными для сборной России по сей день: никто и никогда из наших хоккеистов в постсоветскую эпоху не набирал столько баллов и не забивал столько голов на отдельно взятом мировом форуме.

Естественно, Малкин получил кучу индивидуальных наград. Самый ценный игрок чемпионата мира, лучший форвард, лучший бомбардир, снайпер и ассистент… На том турнире Евгению не было равных. Но для него самым важным стало завоевание золотой медали, его первой такой медали в карьере.

«Он лучший игрок в мире!»

В истории сборной России было немало ярких игроков, приводивших национальную команду к большим победам. Но никогда и ни в чьём исполнении не доводилось видеть такого доминирования над соперниками на протяжении всего турнира, как у Малкина в мае 2012-го. Это был колоссальный чемпионат великого хоккеиста, которого его коллеги в один голос называли тогда лучшим игроком в мире.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Когда он поймает свою игру, его не остановить. Он большой и сильный и при этом не уклоняется от силовой борьбы. Это отличает его от других одарённых игроков атаки. Он постоянно хочет быть с шайбой, и ради этого он готов выдержать силовой приём или даже провести его сам.

В мире много игроков, у которых отличные физические данные, но не хватает мастерства. Есть также немало мастеровитых, но негабаритных игроков. Когда у тебя есть и то и другое — это признак лучшего хоккеиста мира. Именно им сейчас и является Малкин», — так описал Евгения нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос в 2012 году.

Безусловно, то был пик карьеры россиянина, но и после ЧМ-2012 он продолжил с удовольствием и пользой приезжать в сборную. Малкин сыграл ещё на трёх чемпионатах мира, завоевав ещё по одной медали разного достоинства. Он стал вторым бомбардиром и третьим снайпером сборной России в истории мировых форумов.

И есть ощущение, что финальный аккорд Малкина в национальной команде ещё не сыгран. Этим летом ему исполнится 35, за карьеру накопилось немало травм, но нет сомнений, что в сборную России Евгений всегда будет приезжать по первому зову, как в юности.

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