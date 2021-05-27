Барри Тротц повторил достижение 36-летней давности

Минувшей ночью завершилась серия первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз». В шестом матче серии «островитяне» обыграли «пингвинов» со счётом 5:3 и вышли с следующий раунд Кубка Стэнли.
Как сообщает «Твиттер»-аккаунт NHL Coaches’ Association, главный тренер «Айлендерс» Барри Троц выигрывал как минимум одну серию в каждом из последних семи розыгрышей Кубка Стэнли.
Фотографию можно увидеть на странице NHL Coaches’ Association в "Твиттере".
58-летний канадский специалист стал первым главным тренером в НХЛ, который добился этого со времён Эла Арбура, который добился этого достижения с 1978 по 1985 год, работая как раз с Нью-Йорк Айлендерс».
До «Айлендерс» Тротц 15 лет тренировал «Нэшвилл Предаторз» и 4 года — «Вашингтон Кэпиталз», с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.
В следующем раунде плей-офф «островитяне» встретятся с «Бостон Брюинз».
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