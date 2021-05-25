«Блестяще». Тротц прокомментировал игру Сорокина в матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц высоко оценил игру российского голкипера команды Ильи Сорокина в матче плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой «Айлендерс» со счётом 3:2 ОТ. Подопечные Тротца вышли вперёд в серии плей-офф — 3-2.

«Блестяще. Я могу использовать любые слова, которые вы захотите написать, они все подходят. Он сыграл блестяще, дал нас шанс. Первые два периода были неважными, но Сорокин помог нам удержаться», — цитирует Тротца The New York Post.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье, Джордан Эберле и Джош Бейли. Сорокин совершил 48 сейвов при 50 бросках. Другой вратарь, Семён Варламов, участия в матче не принимал.

За «Питтсбург» голы забили Евгений Малкин и Брайан Раст. Малкин за 24.32 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».