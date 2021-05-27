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Маклеллан: Хара отлично играл за «Вашингтон». Пара Хара – Дженсен была крепкой весь сезон

Маклеллан: Хара отлично играл за «Вашингтон». Пара Хара – Дженсен была крепкой весь сезон
Георгий Горностаев
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о продолжении карьеры 44-летнего защитника Здено Хары.

«Он не уверен в том, что хочет этого. Он отлично сыграл за нас. Он был отличным дополнением. Наша третья пара была крепкой весь год с ним и Ником Дженсеном. Мы подождём, чтобы поговорить с ним и узнать, каков его план, прежде чем мы решим вопрос с продлением контракта», – цитирует Маклеллана The Athletic.

Напомним, что Здено Хара взял паузу на то, чтобы посоветоваться с семьёй, прежде чем примет решение о продолжении игровой карьеры.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Хара провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач. В плей-офф у игрока пять игр.

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