«Каролина» обыграла «Нэшвилл» в овертайме и вышла в следующий раунд плей-офф

В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на выезде в овертайме обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии стал 4:2, и «Харрикейнз» вышли в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Предаторз» завершили выступление в сезоне.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брок Макгинн, Себастьян Ахо, Даги Хэмилтон и Джейккоб Славин. Российский форвард Андрей Свечников за 16.48 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Предаторз» голы забили Ник Казинс, Микаэль Гранлунд и Райан Джохансен. Российский нападающий Яков Тренин за 13.35 на льду два раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

В следующем раунде плей-офф Кубка Стэнли «Каролина» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», первый матч серии намечен на 5 июня.