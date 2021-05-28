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«Каролина» обыграла «Нэшвилл» в овертайме и вышла в следующий раунд плей-офф

«Каролина» обыграла «Нэшвилл» в овертайме и вышла в следующий раунд плей-офф
Кирилл Горбачинский
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В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на выезде в овертайме обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии стал 4:2, и «Харрикейнз» вышли в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Предаторз» завершили выступление в сезоне.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брок Макгинн, Себастьян Ахо, Даги Хэмилтон и Джейккоб Славин. Российский форвард Андрей Свечников за 16.48 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Предаторз» голы забили Ник Казинс, Микаэль Гранлунд и Райан Джохансен. Российский нападающий Яков Тренин за 13.35 на льду два раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 6-й матч
28 мая 2021, пятница. 04:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Казинс (Хаула, Харпур) – 01:44' (5x5)   1:1 Макгинн (Нечас) – 04:20' (5x5)   2:1 Гранлунд (Эллис) – 21:13' (5x5)   3:1 Джохансен (Йози, Гранлунд) – 27:32' (5x3)   3:2 Ахо (Хэмилтон) – 33:34' (5x4)   3:3 Хэмилтон (Славин, Макгинн) – 53:59' (5x5)   3:4 Ахо (Славин) – 61:06' (5x5)

В следующем раунде плей-офф Кубка Стэнли «Каролина» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», первый матч серии намечен на 5 июня.

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