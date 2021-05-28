Экс-губернатор Омской области — об «Авангарде»: это не наша команда, это отрезанный ломоть

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев заявил, что не будет писать книгу про «Авангард», который переехал из Омска в Балашиху.



«Это не наша команда, это отрезанный ломоть, она уже вряд ли вернётся в Омск. Они организуют здесь команду второй лиги, объявили конкурс среди омичей. Омск удовлетворится этим. Так я думаю», — цитирует слова экс-губернатора «Омск-информ».



Напомним, «Авангард» играет в Балашихе с 2018 года. В этом сезоне команда впервые за 17 лет выиграла Кубок Гагарина. «Авангард» стал седьмым клубом в истории Континентальной хоккейной лиги, выигравшим Кубок Гагарина. «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые завоевал трофей. Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.

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