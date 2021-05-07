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«Авангард» стал самым популярным хоккейным клубом в апреле

«Авангард» стал самым популярным хоккейным клубом в апреле
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» занял первое место среди хоккейных клубов мира по сумме метрик вовлечённости в соцсетях и просмотров на YouTube, сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте».

«Авангард» набрал 4,83 млн реакций в социальный сетях в сумме с просмотрами на YouTube. Второе место заняли «Рейнджерс» с 4,48 млн. На третьем месте «Бостон» (4,25 млн). В топ также вошли «Торонто» (4 млн), «Вашингтон» (3,34 млн), «Монреаль» (2,76 млн), «Чикаго» (2,62 млн) и «Питтсбург» (2,16).

«Авангард» стал седьмым клубом в истории Континентальной хоккейной лиги, выигравшим Кубок Гагарина. «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые завоевал трофей. Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.

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