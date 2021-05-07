«Авангард» стал самым популярным хоккейным клубом в апреле

«Авангард» занял первое место среди хоккейных клубов мира по сумме метрик вовлечённости в соцсетях и просмотров на YouTube, сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте».
«Авангард» набрал 4,83 млн реакций в социальный сетях в сумме с просмотрами на YouTube. Второе место заняли «Рейнджерс» с 4,48 млн. На третьем месте «Бостон» (4,25 млн). В топ также вошли «Торонто» (4 млн), «Вашингтон» (3,34 млн), «Монреаль» (2,76 млн), «Чикаго» (2,62 млн) и «Питтсбург» (2,16).
«Авангард» стал седьмым клубом в истории Континентальной хоккейной лиги, выигравшим Кубок Гагарина. «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые завоевал трофей. Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.
- 7 мая 2021
-
17:56
-
17:42
-
17:11
-
16:49
-
16:20
-
15:55
-
15:40
-
15:27
-
14:58
-
14:30
-
14:20
-
13:55
-
13:38
-
13:15
-
12:48
-
12:45
-
12:24
-
12:10
-
11:27
-
11:03
-
10:51
-
10:00
-
09:36
-
09:10
-
08:54
-
08:47
-
08:28
-
08:24
-
08:14
-
08:11
-
07:29
-
07:27
-
07:25
-
07:22
-
07:17