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Дания — Беларусь: составы на матч чемпионата мира по хоккею — 2021

Дания — Беларусь: составы на матч чемпионата мира по хоккею — 2021
Владимир Лаевский
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Сегодня, 28 мая, в Риге (Латвия) стартовал восьмой игровой день чемпионата мира. Сборная Беларуси в пятом матче на турнире сыграет с Данией.

Календарь ЧМ-2021

Сборные объявили составы на очный матч чемпионата мира — 2021, который пройдёт на стадионе «Олимпийский спортивный центр».

Стартовый состав сборной Беларуси:

Колосов (Тейлор)
Хенкель — Фальковский, Протас — Шарангович — Принс;
Знахаренко — Антонов, Лопачук — Дрозд — Комаров;
Бэйлен — Коробов, Кодола — Паре — Плэтт;
Шинкевич — Соловьёв, Стефанович — Демков — Белевич.

Состав сборной Дании:

Дам (Сёгар)
Лассен — М. Лауридсен, Н. Йенсен — Якобсен — Мейер;
О. Лауридсен — Йенсен Обо, Сторм — Й. Йенсен — Хардт;
Н. Йенсен — Кристенсен, Тру — Асперуп — Фром;
Ларссен, Андерсен — Мадсен — Поульсен; Олесен.

Встреча начнётся в 20:15 мск.

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