Дания — Беларусь: составы на матч чемпионата мира по хоккею — 2021

Сегодня, 28 мая, в Риге (Латвия) стартовал восьмой игровой день чемпионата мира. Сборная Беларуси в пятом матче на турнире сыграет с Данией.

Сборные объявили составы на очный матч чемпионата мира — 2021, который пройдёт на стадионе «Олимпийский спортивный центр».

Стартовый состав сборной Беларуси:



Колосов (Тейлор)

Хенкель — Фальковский, Протас — Шарангович — Принс;

Знахаренко — Антонов, Лопачук — Дрозд — Комаров;

Бэйлен — Коробов, Кодола — Паре — Плэтт;

Шинкевич — Соловьёв, Стефанович — Демков — Белевич.



Состав сборной Дании:



Дам (Сёгар)

Лассен — М. Лауридсен, Н. Йенсен — Якобсен — Мейер;

О. Лауридсен — Йенсен Обо, Сторм — Й. Йенсен — Хардт;

Н. Йенсен — Кристенсен, Тру — Асперуп — Фром;

Ларссен, Андерсен — Мадсен — Поульсен; Олесен.



Встреча начнётся в 20:15 мск.