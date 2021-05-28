Дания — Беларусь: составы на матч чемпионата мира по хоккею — 2021

Сегодня, 28 мая, в Риге (Латвия) стартовал восьмой игровой день чемпионата мира. Сборная Беларуси в пятом матче на турнире сыграет с Данией.
Сборные объявили составы на очный матч чемпионата мира — 2021, который пройдёт на стадионе «Олимпийский спортивный центр».
Стартовый состав сборной Беларуси:
Колосов (Тейлор)
Хенкель — Фальковский, Протас — Шарангович — Принс;
Знахаренко — Антонов, Лопачук — Дрозд — Комаров;
Бэйлен — Коробов, Кодола — Паре — Плэтт;
Шинкевич — Соловьёв, Стефанович — Демков — Белевич.
Состав сборной Дании:
Дам (Сёгар)
Лассен — М. Лауридсен, Н. Йенсен — Якобсен — Мейер;
О. Лауридсен — Йенсен Обо, Сторм — Й. Йенсен — Хардт;
Н. Йенсен — Кристенсен, Тру — Асперуп — Фром;
Ларссен, Андерсен — Мадсен — Поульсен; Олесен.
Встреча начнётся в 20:15 мск.
- 28 мая 2021
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