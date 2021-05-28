ЦСКА получил права на Ристолайнена после обмена Локтионова в «Амур»

ЦСКА сообщил, что в обмен на Андрея Локтионова получил от «Амура» права на Расмуса Ристолайнена, информирует официальный сайт армейцев.
В 2013 году финский защитник был выбран «Баффало Сэйбрз» в первом раунде драфта НХЛ под восьмым номером. В октябре того же года он дебютировал в национальной хоккейной лиге в матче с «Детройт Ред Уингз», а 25 октября Ристолайнен забил свой первый гол в НХЛ в ворота «Флориды Пантерз». Всего в НХЛ защитник провёл 542 матча и набрал 245 очков (46+199).
Напомним, в предыдущем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 35 матчах, в которых забросил три шайбы и отдал 13 результативных передач при показателе полезности "+5" и шести минутах штрафа.
В плей-офф Локтионов сыграл 23 встречи, набрав 9 (2+7) очков при коэффициенте полезности "+7".
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