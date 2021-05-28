Андрей Локтионов обменян из ЦСКА в «Амур»

«Амур» и московский ЦСКА произвели обмен, сообщается на официальной странице хабаровчан в «Твиттере».
В результате в хабаровскую команду переходит 30-летний центральный нападающий Андрей Локтионов, а столичный клуб получит денежную компенсацию.
Напомним, Локтионов перешёл в ЦСКА летом 2020 года. Прежде россиянин выступал за магнитогорский «Металлург». Локтионов в общей сложности провёл 65 матчей за «Магнитку» в сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 15 (3+12) очков при показателе полезности «-8».
В предыдущем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 35 матчах, в которых забросил три шайбы и отдал 13 результативных передач при показателе полезности "+5" и шести минутах штрафа.
В плей-офф Локтионов сыграл 23 встречи, набрав 9 (2+7) очков при коэффициенте полезности "+7".
- 28 мая 2021
-
18:42
-
18:28
-
18:26
-
18:08
-
17:35
-
17:20
-
17:00
-
16:49
-
16:40
-
16:30
-
16:00
-
15:55
-
15:21
-
15:03
-
14:38
-
14:35
-
14:10
-
13:50
-
13:50
-
13:30
-
13:13
-
13:03
-
12:44
-
12:38
-
12:29
-
12:28
-
12:25
-
12:16
-
12:15
-
12:11
-
12:09
-
12:01
-
11:42
-
11:04
-
10:47