Андрей Локтионов обменян из ЦСКА в «Амур»

«Амур» и московский ЦСКА произвели обмен, сообщается на официальной странице хабаровчан в «Твиттере».

В результате в хабаровскую команду переходит 30-летний центральный нападающий Андрей Локтионов, а столичный клуб получит денежную компенсацию.

Напомним, Локтионов перешёл в ЦСКА летом 2020 года. Прежде россиянин выступал за магнитогорский «Металлург». Локтионов в общей сложности провёл 65 матчей за «Магнитку» в сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 15 (3+12) очков при показателе полезности «-8».

В предыдущем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 35 матчах, в которых забросил три шайбы и отдал 13 результативных передач при показателе полезности "+5" и шести минутах штрафа.

В плей-офф Локтионов сыграл 23 встречи, набрав 9 (2+7) очков при коэффициенте полезности "+7".