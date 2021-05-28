Захаров — об иностранцах в сборной Беларуси: они не готовы

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал поражение в матче чемпионата мира — 2021 с командой Дании (2:5).
«Сложные удаления были. У нас каждый хоккеист на счету. Они нас перебросали в первом периоде. Нельзя было допускать ошибки, потеряли игроков соперника, с пятака нам опять забивали. Колосову претензий не предъявишь. Очень много нам бросали, а мы не могли блокировать. Третий период показал, что датчане были сильнее нас.
Нестеров? Он получил травму. Костицын тоже.
Знаете, есть вопросы по иностранцам. Раз ты выходишь, надо готовиться на ЧМ. К сожалению, они приехали поздно. Они не готовы, однозначно.
Вбрасывания? Я каждому центральному персонально говорю — поработать по вбрасываниям. У нас огромные проблемы здесь. Поэтому Стась и ценится, что выигрывает важные вбрасывания», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 28 мая 2021
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