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Захаров — об иностранцах в сборной Беларуси: они не готовы

Захаров — об иностранцах в сборной Беларуси: они не готовы
Егор Литавор
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал поражение в матче чемпионата мира — 2021 с командой Дании (2:5).

«Сложные удаления были. У нас каждый хоккеист на счету. Они нас перебросали в первом периоде. Нельзя было допускать ошибки, потеряли игроков соперника, с пятака нам опять забивали. Колосову претензий не предъявишь. Очень много нам бросали, а мы не могли блокировать. Третий период показал, что датчане были сильнее нас.

Нестеров? Он получил травму. Костицын тоже.

Знаете, есть вопросы по иностранцам. Раз ты выходишь, надо готовиться на ЧМ. К сожалению, они приехали поздно. Они не готовы, однозначно.

Вбрасывания? Я каждому центральному персонально говорю — поработать по вбрасываниям. У нас огромные проблемы здесь. Поэтому Стась и ценится, что выигрывает важные вбрасывания», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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