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Беларусь потерпела 4-е поражение на ЧМ-2021, пропустив четыре гола в 3-м периоде от Дании

Беларусь потерпела 4-е поражение на ЧМ-2021, пропустив четыре гола в 3-м периоде от Дании
Владимир Лаевский
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В очередном матче восьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Дании обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) в пользу подопечных Хайнца Элерса.

На третьей минуте Артём Демков вывел белорусскую сборную вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Владислав Кодола и Дмитрий Коробов. На шестой минуте Николай Мейер, реализовав численное большинство, с передачи Маркуса Лауридсена сравнял счёт. В середине второго периода Михаил Стефанович реализовал большинство и вывел Беларусь вперёд во второй раз в матче. В третьем периоде датчане отличились четырежды усилиями Маттиаса Асперупа, Матиаса Фрома, Маркуса Лауридсена и Александера Труэ.

ЧМ-2021. Группа A
28 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Дания
Окончен
5 : 2
Беларусь
0:1 Демков (Кодола, Коробов) – 02:12' (5x5)   1:1 Мейер (Лауридсен) – 05:29' (5x4)   1:2 Стефанович (Фальковский, Протас) – 30:20' (5x4)   2:2 Асперуп (Фром, Йенсен) – 44:58' (5x5)   3:2 Фром (Труэ) – 47:48' (5x5)   4:2 Лауридсен (Хардт, Лассен) – 49:53' (5x5)   5:2 Труэ (Лассен, Хардт) – 52:15' (5x5)

Напомним, следующий матч Дания проведёт 29 мая со Словакией. Беларусь 30 мая сыграет со Швейцарией.

Календарь ЧМ-2021
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