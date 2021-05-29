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«Нэшвилл» подписал контракт новичка с одним из лучших бомбардиров чемпионата Финляндии

«Нэшвилл» подписал контракт новичка с одним из лучших бомбардиров чемпионата Финляндии
Никита Сербаков
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«Нэшвилл Предаторз» пополнил финский нападающий Юусо Пярссиненом, выступавший у себя на родине.

Как сообщает CapFriendly, 20-летний форвард подписал с «предс» трёхлетний контракт новичка. Пярссинен был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ-2019 в 7-м раунде под общим 210-м номером.

В минувшем сезоне Юусо в составе ТПС стал вице-чемпионом Финляндии. В регулярном чемпионате он, набрав 42 (8+34) очка в 55 матчах, стал вторым бомбардиром команды. В плей-офф Пярссинен набрал 8 (1+7) очков в 13 встречах.

В составе молодежной сборной Финляндии Юусо Пярссинен завоевал бронзовую медаль МЧМ-2021. На турнире. проходившем в Канаде, финн набрал 4 (2+2) очка в 7 матчах.

«Предаторз» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли в шести матчах уступили «Каролине Харрикейнз» и завершили выступление в сезоне.

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