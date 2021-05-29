Барри Тротц похвалил Илью Сорокина перед началом серии с «Бостоном»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от стартующей в ночь с 29 на 30 мая серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».



«Приход Тэйлора Холла в дедлайн обменов в своём роде воскресил „Бостон“. Холл быстро нашёл взаимопонимание с партнёрами, и их звено стало играть результативно, что благотворно повлияло на всю команду.



Илья Сорокин очень спокоен. Его все любят. Он один из тех ребят, с кем не бывает проблем. Я точно знаю, что всё внимание он уделяет своей игре. Он смотрит на себя, другие матчи в лиге его почти не интересуют. Он очень умный парень. Часто улыбается, быстро нашёл общий язык с ребятами. И он всегда расслаблен. Мне кажется, что он уверен в себе как вратарь и как человек», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.



Илья Сорокин выиграл все четыре матча в первом раунде с «Питтсбург Пингвинз», став 10-м вратарем в истории НХЛ, начавшим кубковую карьеру с четырех побед. Он в среднем пропускал по 1,95 гола за игру и отразил 94,3% бросков.



В пяти матчах плей-офф на счету Тэйлора Холла 3 (2+1) очка и 12 бросков. «Бостон» победил в первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» (4-1 в серии).



Первый матч серии «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» состоится в Бостоне и начнётся 30 мая в 3:00 мск.