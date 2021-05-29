Фанатам разрешили посещать матчи ЧМ-2021. Стали известны цены на билеты

Болельщики в Латвии смогут купить билеты и посетить чемпионат мира по хоккею 2021 года в Риге с 1 июня.

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея с шайбой, Хорст Лихтнер, генеральный секретарь ИИХФ, а также Айгарс Калвитис, президент Латвийской федерации хоккея, и Эдгарс Бунцис, глава организационного комитета, объявили о начале продажи билетов на матчи ЧМ-2021.



На пресс-конференции ИИХФ и оргкомитет раскрыли информацию о ценах на билеты и ограничениях COVID-19 для зрителей в соответствии с недавним решением правительства Латвии.



«Мы все ждали этого момента. Мы очень довольны и благодарны правительству Латвии, которое, несмотря на сложную ситуацию, предоставило нашим страстным болельщикам возможность посетить оставшиеся игры чемпионата. Убежден, что болельщики принесут еще больше славы и радости этой большой хоккейной вечеринке. Пусть все болельщики испытают красивый и эмоциональный хоккей", — приводит слова Бунциса официальный сайт ИИХФ.



Билеты будут доступны в одной ценовой категории. Цена одного билета на оставшиеся матчи предварительного раунда будет стоить 110 евро, билеты на четвертьфинальные встречи будут доступны по цене 165 евро, билеты на полуфинал будут стоить 220 евро, на матч за бронзовую медаль — 280 евро и на финал — 340 евро.



Жители Латвии смогут присутствовать на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2021 года, если их сертификат подтверждает, что человек был вакцинирован в Латвии против COVID-19 и прошёл 14 дней после завершения полного курса вакцинации.



При посещении матчей фанаты должны будут носить закрывающие рот и нос приспособления как в помещении, так и за пределами арены.



Общее количество зрителей с именными входными билетами на «Арене-Рига» не превысит 2660 человек, а на стадионе «Олимпийский спортивный центр» максимальная вместимость составит 1058 зрителей.