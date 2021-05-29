Что ждёт сборную России. Турнирные расклады чемпионата мира по хоккею — 2021

Швеция и Канада приблизились к зоне плей-офф, но их судьба зависит не только от своих результатов. Россия начинает серию важных матчей.

Накануне в первом слоте игрового дня сборные Швеции и Канады одержали вторые победы на чемпионате мира 2021 году по хоккею. Шведские хоккеисты нанесли поражение команде Великобритании (4:1), а кленовые в параллельном матче сломили сопротивление сборной Казахстана (4:2). Благодаря одержанным победам шведы и канадцы смогли приблизиться к зоне плей-офф, но этого на данный момент недостаточно для выхода в четвертьфинал.

Вечерний игровой слот сложился крайне неудачным образом для стран постсоветского пространства. В группе A сборная Беларуси проиграла команде Дании (2:5), дважды в ходе матча упустив преимущество в счёте, а в группе B команда Латвии по буллитам неожиданно уступила сборной Норвегии (3:4 Б). Для белорусов это поражение стало практически фатальным в их борьбе за плей-офф.

Положение команд в своих группах на данный момент

Лидеры группы A пропускали вчерашний игровой день, поэтому положение внутри топ-3 не претерпело никаких изменений. В активе сразу трёх команд по-прежнему 9 очков после 4 матчей. Сборные Швейцарии, Словакии и России одержали по три победы в основное время, потерпев при этом по одному поражению. Согласно регламенту проведения соревнований, в случае равенства очков у двух и более команд при распределении мест в турнирной таблице учитываются следующие показатели:

набранные очки в личных встречах;

лучшая разница шайб в личных встречах;

количество забитых голов в личных встречах.

Таким образом, внутри «треугольника» (Россия, Словакия, Швейцария) швейцарцы и словаки имеют по три набранных очка, а россияне ни одного. Именно поэтому команда Валерия Брагина по состоянию сейчас располагается на третьем месте в своей группе. Кто-то может возразить, что на сайте ИИХФ российская сборная находится на первой позиции, но по прошлым чемпионатам мира известно, что турнирная таблица на сайте ИИХФ учитывает упомянутые показатели только по завершении всего группового этапа.

На четвёртое место благодаря своей победе вырвалась сборная Дании (8 баллов), а на пятое место поднялась команда Швеции (6). Пропускавшая игровой день сборная Чехии (5) переместилась на шестое место, а команда Великобритании упала на седьмое место (4). Замыкают восьмёрку белорусы, уступающие британцам за счёт поражения в личной встрече.

В группе B на первой строчке остаётся сборная Финляндии, первая на этом мировом первенстве достигшая отметки в 10 очков. Следом в турнирной таблице наблюдается очень высокая плотность. На втором месте находится команда Германии, опережающая сборную США по дополнительным показателям (по 9 баллов).

На четвёртое место переместилась сборная Латвии, в активе которой после поражения по буллитам стало 8 очков. Команда Казахстана (7 баллов) потеряла одну позицию, опустившись на пятое место. Благодаря победе в очной встрече вплотную к казахстанским хоккеистам подобралась сборная Канады (6 очков), а на седьмом месте остаётся команда Норвегии (5 баллов). Замыкает восьмёрку команда Италии, продолжая оставаться последним участником мирового первенства с нулём в графе набранные очки.

Текущие пары плей-офф

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:

первая команда группы А – четвёртая команда группы В;

первая команда группы В – четвёртая команда группы А;

вторая команда группы А – третья команда группы В;

вторая команда группы В – третья команда группы А.

В результате на утро 29 мая четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

Швейцария (1A) – Латвия (4B);

Словакия (2A) – США (3B);

Россия (3A) – Германия (2B);

Дания (4A) – Финляндия (1B);

Турнирные перспективы команд в группе A

Сегодняшний игровой день очень многое может прояснить в турнирном положении на предварительном раунде чемпионата мира. После двух выходных дней на лёд вернётся сборная России, которая начинает проводить серию важных матчей. Сегодня россияне сыграют с лидером группы – командой Швейцарии. В случае победы российские хоккеисты опередят соперника и практически решат вопросы по выходу в плей-офф. Если россияне добьются успеха в основное время, тогда в заключительных двух матчах в группе нашей команде будет достаточно набрать одно очко, чтобы обезопасить себя в плане гарантированного попадания в четвёрку.

Возможное поражение не станет для команды Валерия Брагина фатальным ударом, но в этом случае россияне практически распрощаются с шансами на первое место по итогам группового раунда, так как швейцарцы в своём календаре ещё имеют матч с британцами, а при равенстве очков они будут позиционироваться выше. К тому же, если рассмотреть расклад с проигрышем в основное время, такой вариант развития событий даст шанс идущей вне зоны плей-офф сборной Швеции обойти Россию в случае своей победы в следующем матче.

Что касается шведов, то для них пока что ничего не изменилось. Подопечные Юхана Гарпенлёва в обязательном порядке должны в основное время выигрывать оба оставшихся матча – у команд Словакии и России – и внимательным образом следить за другими встречами в своей группе. Уже сегодняшним вечером словаки проведут очень важный матч с датчанами, после чего турнирные расклады прорисуются более чётким образом.

Чехи на данный момент так же остаются за бортом участников плей-офф, но для них всё выглядит более просто и понятно. Просто выигрывай три оставшихся в календаре матча – у британцев, датчан и словаков (желательно в основное время) – и становись участником четвертьфиналов. Занимающие последнее место в группе белорусы шансы на плей-офф практически потеряли.

Турнирные перспективы команд в группе B

В этой группе положение лидеров вчера не изменилось. Финны, немцы и американцы продолжают занимать первые три места в восьмёрке. На четвёртое место поднялась сборная Латвии, но её турнирные перспективы вчера заметно ухудшились. Команде Боба Хартли остаётся провести две встречи на групповом этапе турнира – с командами Финляндии и Германии – и оба матча необходимо выигрывать кровь из носу, иначе конкуренты обязательно воспользуются осечками.

Гораздо лучше выглядит положение идущей пятой сборной Казахстана. Подопечным Юрия Михайлиса предстоит сыграть с командами Норвегии и Италии – и две победы в основное время должны открыть путь для казахстанских хоккеистов в плей-офф. По крайней, мере сборная Канады в этом случае их уже совершенно точно не обойдёт. Кленовым остаётся сыграть с итальянцами и финнами и ждать исходов других матчей в группе. Многое в турнирных раскладах станет ясно после матча команд Германии и Финляндии, который состоится сегодня.

Расписание очередного игрового дня на ЧМ-2021