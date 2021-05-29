Форвард сборной Казахстана забросил эффектную шайбу с острейшего угла

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, встречаются сборные Казахстана и Италии. К концу второго периода Казахстан выигрывает со счётом 3:1.

Нападающий Евгений Рымарев получил передачу у лицевой, немного подумал и решил бросить кистями с острейшего угла — шайба прошла в ворота над плечом итальянского вратаря.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Помимо Рымарева, за Казахстан забили Роман Старченко и Егор Петухов. В составе Италии отличился Анджело Мичели.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.