Форвард сборной Казахстана забросил эффектную шайбу с острейшего угла

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, встречаются сборные Казахстана и Италии. К концу второго периода Казахстан выигрывает со счётом 3:1.
Нападающий Евгений Рымарев получил передачу у лицевой, немного подумал и решил бросить кистями с острейшего угла — шайба прошла в ворота над плечом итальянского вратаря.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Помимо Рымарева, за Казахстан забили Роман Старченко и Егор Петухов. В составе Италии отличился Анджело Мичели.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 29 мая 2021
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