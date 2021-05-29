Сборная Швейцарии выиграла у России по броскам в первом периоде

Сегодня, 29 мая, в Риге (Латвия) проходит девятый игровой день чемпионата мира. Сборная России в пятом матче на турнире встречается с командой Швейцарии. После первого периода счёт в матче не открыт – 0:0.



По ходу первой двадцатиминутки швейцарцы нанесли девять бросков по воротам Александра Самонова, у россиян на один бросок меньше.

Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.