Тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение в матче с Россией на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер подвёл итоги встречи с Россией на чемпионате мира по хоккею в Латвии (1:4).



«Хорошая игра, на высоких скоростях, мы играли хорошо. Права на ошибку особо не было, к сожалению, мы допустили две ошибки в третьем периоде, а Россия хорошо умеет за них наказывать. Они это сделали и в итоге выиграли.



Это была абсолютно равная игра, которая могла закончиться в любую сторону. Мы владели преимуществом в начале второго периода, потом допустили несколько потерь, и соперник начал больше времени играть в нашей зоне. В третьем периоде мы сравняли счёт, но России повезло во втором голе – игрок, сидя на льду, отправил передачу на пятачок. В третьей пропущенной шайбе наш защитник потерял равновесие. Индивидуальные ошибки, но в целом был равный матч. Если мы снова будем играть с Россией, то знаем, что делать.



Толчинский первоклассно сыграл в моменте с третьим голом России. Это очень хороший снайпер, у России много опасных нападающих. Но и у нас тоже, просто сегодня их нападающие сыграли лучше, мы проиграли. Это была равная игра, в первом периоде у нас было шесть голевых моментов, у соперника – только один, но мы не смогли забить. А Россия в итоге использовала свои моменты, нам надо вынести из этого урок», — передаёт слова Фишера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.