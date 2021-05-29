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Тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение в матче с Россией на ЧМ-2021

Тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение в матче с Россией на ЧМ-2021
Елена Кузнецова
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Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер подвёл итоги встречи с Россией на чемпионате мира по хоккею в Латвии (1:4).

«Хорошая игра, на высоких скоростях, мы играли хорошо. Права на ошибку особо не было, к сожалению, мы допустили две ошибки в третьем периоде, а Россия хорошо умеет за них наказывать. Они это сделали и в итоге выиграли.

Это была абсолютно равная игра, которая могла закончиться в любую сторону. Мы владели преимуществом в начале второго периода, потом допустили несколько потерь, и соперник начал больше времени играть в нашей зоне. В третьем периоде мы сравняли счёт, но России повезло во втором голе – игрок, сидя на льду, отправил передачу на пятачок. В третьей пропущенной шайбе наш защитник потерял равновесие. Индивидуальные ошибки, но в целом был равный матч. Если мы снова будем играть с Россией, то знаем, что делать.

Толчинский первоклассно сыграл в моменте с третьим голом России. Это очень хороший снайпер, у России много опасных нападающих. Но и у нас тоже, просто сегодня их нападающие сыграли лучше, мы проиграли. Это была равная игра, в первом периоде у нас было шесть голевых моментов, у соперника – только один, но мы не смогли забить. А Россия в итоге использовала свои моменты, нам надо вынести из этого урок», — передаёт слова Фишера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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