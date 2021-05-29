Сборную заряжал на победу лозунг Суворова, Ротенберг раздавал указания. Фото победы России

29 мая в Риге на льду Олимпийского спортивного центра сборная России в пятом матче на турнире встречалась с командой Швейцарии и одержала победу со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Швейцарии в пятом матче чемпионата мира (4:1).
«Разговоры о золоте чемпионата мира преждевременны. Мы играем каждый матч, готовимся к следующей игре. Делаем шаг за шагом, а дальше посмотрим на конечный результат. Два дня паузы, тяжеловато входили, но самое главное – 30 блокированных бросков. За счёт полной самоотдачи и грамотной тактической игры пришёл результат», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Лучшие кадры с матча Швейцария — Россия — в фотоподборке «Чемпионата».
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