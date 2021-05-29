Принс: был план сыграть два года в минском «Динамо» и получить гражданство Беларуси

Нападающий сборной Беларуси Шейн Принс рассказал о том, как он взял белорусское гражданство.



«Когда переходил в минское «Динамо», оно предложило мне двухлетний контракт с возможностью в будущем получить паспорт и сыграть за сборную Беларуси. Я понял, что это отличная возможность для меня. Я пообщался со знакомыми, расспросил их о Минске, получил только хорошие отзывы. Я провёл в столице Беларуси два года, влюбился в этот город, в болельщиков. Люди здесь очень любят хоккей, «Динамо». Это были потрясающие два года. В общем, два года назад я принял правильное решение. Сейчас подписал контракт с «Автомобилистом», жду не дождусь начала нового сезона.

Таков был план – сыграть два года в минском «Динамо» и получить гражданство. Но я должен был показывать хороший хоккей, чтобы получить паспорт. Он не был мне гарантирован. Но это был определенный стимул работать лучше. И я рад, что своим трудом смог заслужить право сыграть за сборную.

Чувствуем ли с Паре себя легионерами из-за языкового барьера? Может быть, чуть-чуть. Очень помогает то, что мы знакомы с большей частью партнеров по сборной, играли с ними в КХЛ. Мы узнаём друг друга, пытаемся максимально встроиться в коллектив, помочь команде, насколько это возможно. Думаю, со временем мы ещё лучше впишемся в команду, перестанем быть, как вы сказали, легионерами. Мы стараемся показывать наш лучший хоккей на льду, хорошо проводить время с партнерами по команде за пределами площадки», – цитирует Принса Федерация хоккей Беларуси со ссылкой на bernerzeitung.ch.