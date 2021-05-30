Захаров: чтоб Беларусь играла на высоком уровне на ЧМ, должно быть 50-60 кандидатов из КХЛ

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал выступление своих игроков на ЧМ-2021.
«Знахаренко — Антонов неплохая пара, есть химия. Ерёменко и Фальковский играли весь сезон вместе. Очень перспективные. Откуда мы могли знать, что они получат по «-5» и «-4» сегодня. Все голы из-под носа забивали. Есть проблема с физикой. Крепкие ребята, но не хватает им физики. Меня ругают журналисты, что я критично отношусь к нашим парням за это.
Иностранцы? У кого-то травма, кто-то проиграл свои микроматчи. Бэйлен получил восемь голов из 16 на турнире. Нельзя так играть. Где тонко, там и рвётся. Не попали в состав, вот и всё.
Матч с Россией? Попробуем что-то сделать. Вроде и готовились, но, к сожалению, очень сложно. Чтобы играть на таком уровне, надо больше наших хоккеистов в КХЛ. Должно быть 50-60 кандидатов только из этой лиги», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 30 мая 2021
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