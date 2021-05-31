Дэвидсон: если Джонс не захочет подписать долгосрочный контракт, не перестану его уважать

Президент «Коламбус Блю Джекетс» Джон Дэвидсон поделился мнением о ситуации с защитником Сетом Джонсом, который не хочет заключать новый контракт с клубом на долгий срок.

«Если Джонс не захочет подписывать долгосрочный контракт, я не перестану его уважать. У него есть это право. Такова экономическая сторона хоккея. Конечно, мы бы хотели подписать его на долговременной основе, но если этого не получится, мы предпримем необходимые шаги для защиты нашего клуба и продолжения строительства организации с игроками, которые хотят здесь находиться. Всё просто», — цитирует Дэвидсона The Columbus Dispatch.

У 26-летнего игрока остался один год шестилетнего контракта на $ 32,4 млн ($ 5,4 млн в среднем в год), который он подписал 29 июня 2016 года. По окончании следующего сезона он может стать неограниченно свободным агентом.