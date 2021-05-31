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Лучший новичок минувшего сезона ВХЛ Александр Жабреев пополнил состав московского «Динамо»

Лучший новичок минувшего сезона ВХЛ Александр Жабреев пополнил состав московского «Динамо»
Никита Сербаков
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Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с нападающим Александром Жабреевым.

Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан на один сезон и носит двусторонний характер.

Фотографию можно увидеть на странице московского «Динамо» в "Твиттере".

Александр Жабреев — выпускник челябинской хоккейной школы «Белые Медведи». С 2016 года выступал в составе МХК «Динамо Санкт-Петербург». За четыре проведённых сезона в МХЛ 21-летний хоккеист провёл 198 матчей и набрал 162 (57+105) очка.

В завершившемся сезоне ВХЛ Александр Жабреев провёл 47 матчей в составе ХК «Динамо Санкт-Петербург» и набрал 24 (7+17) очка. В плей-офф на счету форварда 7 (2+5) набранных баллов в 20 матчах.

На уровне сборной России хоккеист завоевал бронзу на зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года, а также на чемпионате мира среди юниорских команд 2018 года, провёл пять матчей, забросив одну шайбу и отдав три голевые передачи.

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