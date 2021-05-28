Московское «Динамо» подписало контракт с Антоном Назаревичем

Нападающий Антон Назаревич подписал контракт с московским «Динамо».



Как сообщает официальный сайт динамовцев, контракт с 22-летним форвардом рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер.



Антон Назаревич начал заниматься хоккеем в команде «Северная звезда». Также на юношеском уровне выступал за подмосковный «Атлант». В 2015 году игрок дебютировал в команде МХК «Динамо» Санкт-Петербург и в сезоне 2015/2016 стал бронзовым призером Молодежной хоккейной лиги. За все время, проведенное в лиге, Антон провёл 205 матчей и записал на свой счёт 203 (110+93) очка. Стал двукратным победителем Кубка Вызова МХЛ в составе команды «Запада» (2017, 2019).



Параллельно привлекался к играм за «Динамо» Санкт-Петербург Высшей хоккейной лиги. В сезоне-2020/2021 стал лучшим снайпером команды, забросив 26 шайб (из них 6 — победные), и серебряным призером Кубка Шёлкового пути.

Новость по теме Сын Александра Ерёменко подписал первый контракт с московским «Динамо»