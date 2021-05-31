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Апелляция форварда «Колорадо» Кадри об отмене дисквалификации не была удовлетворена

Апелляция форварда «Колорадо» Кадри об отмене дисквалификации не была удовлетворена
Никита Паглазов
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри обжаловал апелляцию на решение о дисквалификации на восемь матчей за силовой приём на защитнике «Сент-Луиса» Джастине Фолке.

27 мая прошли слушания с участием комиссионера лиги Гэри Бэттмэна, сообщает официальный сайт НХЛ.

Сегодня, 31 мая, Бэттмэн заявил о том, что дисквалификация не будет сокращена или отменена.

Форвард был привлечён к дисциплинарной ответственности за удар в голову во время второй игры первого раунда Кубка Стэнли с «Блюз», прошедшей 19 мая. Инцидент произошёл в середине третьего периода.

Кадри уже пропустил три игры — две с «Сент-Луисом», и одну — во втором раунде с «Вегас Голден Найтс» (7:1, счёт в серии 1-0). Если «Колорадо» проиграет четыре матча подряд и вылетит из розыгрыша Кубка Стэнли, то оставшийся матч дисквалификации будет перенесён на регулярный чемпионат сезона-2021/2022.

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