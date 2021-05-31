Стали известны расклады, при которых сборная России не попадёт в плей-офф ЧМ-2021

Перед матчем сборной России со Швецией на чемпионате мира в Латвии турнирное положение в группе А следующее:
Швейцария — 12 очков (6 матчей), Россия — 12 (5), Словакия — 12 (6), Чехия — 10 (6), Швеция — 9 (6), Дания — 8 (7), Великобритания, Беларусь — 4 (6).
Оставшиеся матчи в группе следующие:
31 мая: Россия — Швеция;
1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Беларусь.
Напомним, что сборная России ещё не обеспечила место в плей-офф. Расклады, при которых российская команда не выйдет в четвертьфинал:
— Поражение сборной России в основное время Швеции и Беларуси — 12 очков;
— Швейцария наберёт хотя бы очко в матче с Великобританией — у них будет 13 баллов;
— Чехия в основное время победит Словакию — наберёт 13 очков;
— Швеция с 12 баллами, обыграв россиян в основное время, будет выше благодаря успеху в личной встрече;
— Словакия (12), в случае поражения от Чехии, будет выше нашей команды — из-за победы в очном матче.
Сборной России необходимо набрать одно очко в двух матчах, чтобы обеспечить себе место в плей-офф.
- 31 мая 2021
-
20:19
-
20:14
-
19:45
-
19:38
-
19:15
-
19:04
-
19:02
-
18:53
-
18:50
-
18:40
-
18:26
-
18:23
-
18:00
-
17:36
-
17:33
-
17:22
-
16:30
-
16:26
-
16:02
-
15:46
-
15:37
-
15:15
-
14:54
-
14:49
-
14:35
-
14:22
-
14:15
-
14:11
-
14:08
-
13:51
-
13:31
-
13:13
-
13:02
-
12:54
-
12:41