Стали известны расклады, при которых сборная России не попадёт в плей-офф ЧМ-2021

Перед матчем сборной России со Швецией на чемпионате мира в Латвии турнирное положение в группе А следующее:



Швейцария — 12 очков (6 матчей), Россия — 12 (5), Словакия — 12 (6), Чехия — 10 (6), Швеция — 9 (6), Дания — 8 (7), Великобритания, Беларусь — 4 (6).



Оставшиеся матчи в группе следующие:



31 мая: Россия — Швеция;



1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Беларусь.



Напомним, что сборная России ещё не обеспечила место в плей-офф. Расклады, при которых российская команда не выйдет в четвертьфинал:



— Поражение сборной России в основное время Швеции и Беларуси — 12 очков;



— Швейцария наберёт хотя бы очко в матче с Великобританией — у них будет 13 баллов;



— Чехия в основное время победит Словакию — наберёт 13 очков;



— Швеция с 12 баллами, обыграв россиян в основное время, будет выше благодаря успеху в личной встрече;



— Словакия (12), в случае поражения от Чехии, будет выше нашей команды — из-за победы в очном матче.



Сборной России необходимо набрать одно очко в двух матчах, чтобы обеспечить себе место в плей-офф.