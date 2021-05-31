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Стали известны расклады, при которых сборная России не попадёт в плей-офф ЧМ-2021

Стали известны расклады, при которых сборная России не попадёт в плей-офф ЧМ-2021
Никита Паглазов
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Перед матчем сборной России со Швецией на чемпионате мира в Латвии турнирное положение в группе А следующее:

Швейцария — 12 очков (6 матчей), Россия — 12 (5), Словакия — 12 (6), Чехия — 10 (6), Швеция — 9 (6), Дания — 8 (7), Великобритания, Беларусь — 4 (6).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

31 мая: Россия — Швеция;

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Беларусь.

Напомним, что сборная России ещё не обеспечила место в плей-офф. Расклады, при которых российская команда не выйдет в четвертьфинал:

— Поражение сборной России в основное время Швеции и Беларуси — 12 очков;

— Швейцария наберёт хотя бы очко в матче с Великобританией — у них будет 13 баллов;

— Чехия в основное время победит Словакию — наберёт 13 очков;

— Швеция с 12 баллами, обыграв россиян в основное время, будет выше благодаря успеху в личной встрече;

— Словакия (12), в случае поражения от Чехии, будет выше нашей команды — из-за победы в очном матче.

Сборной России необходимо набрать одно очко в двух матчах, чтобы обеспечить себе место в плей-офф.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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