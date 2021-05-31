Русские судьи отменили гол чехов! Быть скандалу, но те выиграли невероятную серию буллитов

Матч Чехия – Дания в рамках группового этапа чемпионата мира после вчерашней победы шведов над словаками приобрёл повышенное турнирное значение. В случае поражения Чехии в основное время команда Филипа Пешана теряла шансы на выход из группы, так как уже не могла набрать больше 11 очков по итогам группового раунда. В свою очередь датчане также теряли бы шансы на четвертьфинал, но, в отличие от чехов, при любом поражении.

Напомним, и те, и другие ранее проиграли сборной России в основное время, а чехи, как и шведы, поставили себя в тяжёлое турнирное положение будучи одним из фаворитов всего турнира.



«Люди не видят, что происходит внутри команды. У нашего тренера всё прекрасно с эмоциями. То, что вы видите — как маска. Уверяю вас, эмоции у него определённо есть. Если тренер не всегда возбуждён, это не значит, что у него нет эмоций. Порой он показывает их нам.



Мы должны контролировать эйфорию от последних результатов. Мы выиграли важный матч со шведами, но нас ждут ещё три тяжёлые встречи. Мы сами видим, что результаты этого турнира разные и порой неожиданные. Мы должны играть каждый матч так, как играли со сборной Швеции в третьем периоде. В конце увидим, достаточно ли этого», — говорил капитан чешской сборной Ян Коварж.

После шведов чехи уже успели расправиться с Великобританией, но этого оказалось недостаточно. Уж больно провальным получился старт.



В первом периоде датчане неожиданно (впрочем, сенсаций уже столько, что про неожиданности приходится писать всё реже) вышли вперёд. Цели достиг ювелирный по исполнению кистевой бросок Николаса Йенсена, с которым не сумел справиться голкипер чехов Шимон Грубец.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Кстати, встречу обслуживала российская бригада арбитров Ромасько – Гофман. Работали наши соотечественники прилично и матч однозначно не испортили. А вот с заброшенными шайбами получалось туго.

На первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе датчан. Сборная Чехии занервничала, торопилась и во второй двадцатиминутке могла пропустить ещё. Правда, и забить после удалений Лассена и Йеспера Йенсена тоже могла, но меньшинство скандинавов работало исправно, да и голкипер Себастьян Дамре сплоховал. В результате голов во втором отрезке встречи так и не случилось. Дания начала подсушивать игру и работать на результат, а чехи будто чувствовали себя не в своей тарелке.

В третьей двадцатиминутке чехи всё же дождались позиционной ошибки датчан и сравняли счёт. Филип Хитил отдал роскошный пас на Кубалика, а бывшему форварду «Салавата Юлаева» оставалось просто не промахнуться по пустым воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Судьбу матча мог решить Врана, воспользовавшийся грубой ошибкой Николая Мейера и убежавший один на один с вратарём, но Дам по-настоящему выручил свою команду и оставил её в игре.

В результате игра перешла в овертайм, где чехи снова получили шанс в большинстве. Гронек, как показалось, пушечным выстрелом принёс своей команде победу. Однако после длительного просмотра российские судьи зафиксировали положение «вне игры» и отменили взятие ворот! Всё вполне могло закончиться скандалом. Дело в том, что в нынешней турнирной ситуации каждое очко на вес золота, а чехи ещё не гарантировали себе место в плей-офф. Да и офсайд, скажем прямо, был не самым очевидным, отсюда и длительная пауза.

Дело дошло до буллитов, и в нём сыграли вратари. Дама, пропускавшего всё подряд, даже заменили на Мадса Сёгора, а Грубеца – на Романа Вилла. В результате мастерство чехов перевесило (чехи забили четыре из четырёх буллитов), именно они забрали второе очко. Невероятная и очень событийная серия буллитов! Датчан мы в плей-офф теперь точно не увидим, а сборная Чехии продолжает борьбу за выход из группы.