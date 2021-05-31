Департамент безопасности игроков НХЛ открыл дело об эпизоде с форвардом «Вегаса» Ривзом

Форвард «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз может быть дисквалифицирован за эпизод, произошедший в первом матче второго раунда серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (1:7).



В третьем периоде нападающий «Вегаса» сначала ударил голкипера «Эвеланша» Филиппа Грубауэра в голову, а затем нанёс удар защитнику Райану Грейвзу и повалил его на лёд, после чего на площадке завязалась массовая драка.



В моменте, когда Грейвз оказался на льду, Ривз опустился коленом на голову защитника «Колорадо». Департамент безопасности игроков НХЛ заявил в «Твиттере» о назначении слушаний по произошедшему инциденту.



Отметим, что Ривз был удалён до конца матча.



Следующая встреча между «Вегасом» и «Колорадо» состоится в четверг, 3 мая, в 5:00 мск.