Голкипер сборной Казахстана Бояркин сделал невероятный сейв в матче с Норвегией

В эти минуты продолжается очередной матч чемпионата мира по хоккею на стадионе «Арена-Рига» (Латвия) между сборными Норвегии и Казахстана. В конце третьего периода счёт 2:1 в пользу норвежской команды.



Голкипер казахстанской команды Никита Бояркин сделал невероятный сейв в третьей 20-минутке после броска Матиса Олимба.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Сборная Казахстана после шести встреч набрала 10 очков. Норвежцы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф, имеют пять баллов.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.