Голкипер сборной Казахстана Бояркин сделал невероятный сейв в матче с Норвегией

В эти минуты продолжается очередной матч чемпионата мира по хоккею на стадионе «Арена-Рига» (Латвия) между сборными Норвегии и Казахстана. В конце третьего периода счёт 2:1 в пользу норвежской команды.
Голкипер казахстанской команды Никита Бояркин сделал невероятный сейв в третьей 20-минутке после броска Матиса Олимба.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Сборная Казахстана после шести встреч набрала 10 очков. Норвежцы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф, имеют пять баллов.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 31 мая 2021
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