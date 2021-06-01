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«Айлендерс» в овертайме обыграли «Бостон» и сравняли счёт в серии. У Варламова 39 сейвов

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Бостон» и сравняли счёт в серии. У Варламова 39 сейвов
Максим Лесовой
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Завершился матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

По ходу встречу «Айлендерс» вели со счётом 3:1, но в третьем периоде растеряли своё преимущество. Однако, команде удалось вырвать победу в овертайме.

В составе победителей отличились Джош Бейли, Кайл Палмьери, Жан-Габириэль Пажо и Кейси Сизикас. Российский голкипер Семён Варламов сделал 39 сейвов и пропустил три гола. За «Бостон» забивали Чарли Койл, Патрис Бержерон и Брэд Маршан.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1.

Следующий матч между «Бостоном» и «Айлендерс» состоится 4 июня в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден», начало – 02:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
01 июня 2021, вторник. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Койл (Ритчи, Кульман) – 02:38' (5x5)   1:1 Бейли (Палмьери, Нельсон) – 26:52' (5x4)   1:2 Палмьери (Ледди, Пажо) – 31:00' (5x5)   1:3 Пажо (Бовиллье, Барзал) – 37:21' (5x4)   2:3 Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 50:34' (5x5)   3:3 Маршан (Макэвой) – 55:06' (5x4)   3:4 Сизикас – 74:48' (5x5)
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