«Айлендерс» в овертайме обыграли «Бостон» и сравняли счёт в серии. У Варламова 39 сейвов

Завершился матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
По ходу встречу «Айлендерс» вели со счётом 3:1, но в третьем периоде растеряли своё преимущество. Однако, команде удалось вырвать победу в овертайме.
В составе победителей отличились Джош Бейли, Кайл Палмьери, Жан-Габириэль Пажо и Кейси Сизикас. Российский голкипер Семён Варламов сделал 39 сейвов и пропустил три гола. За «Бостон» забивали Чарли Койл, Патрис Бержерон и Брэд Маршан.
Таким образом, счёт в серии стал 1-1.
Следующий матч между «Бостоном» и «Айлендерс» состоится 4 июня в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден», начало – 02:30 мск.
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