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Сборная Финляндии обыграла Канаду в заключительный день группового этапа ЧМ-2021

Сборная Финляндии обыграла Канаду в заключительный день группового этапа ЧМ-2021
Никита Сербаков
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На «Арене-Рига» в столице Латвии состоялся стартовый матч заключительного игрового дня группового этапа чемпионата мира — 2021, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Финны одержали победу со счётом 3:2 (по буллитам).

На второй минуте матча канадцы выиграли борьбу в углу площадки, далее прошла передача на ползоны, откуда форвард «Чикаго Блэкхоукс» Брэндон Пирри в касание бросил в ближний угол ворот — шайба перевалилась через щиток голкипера.

На второй минуте уже второго периода нападающий финнов Артту Руотсалайнен по центру заехал в зону атаки и кистевым броком из-под защитника сравнял счёт.

На 29-й минуте форвард Коннор Браун уехал за чужие ворота, поднял голову и сделал передачу на пятак, откуда нападающий Макс Комтуа неотразимо бросил под перекладину, реализовав большинство.

На 56-й минуте нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль по правому краю протащил шайбу, подставив спину защитнику, а далее выполнил передачу на дальнюю штангу, где находился Артту Руотсалайнен. Дубль 23-летнего финна.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказалась сборная Финляндии.

ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 12:15 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Б
Финляндия
1:0 Пирри (Виларди, Ферраро) – 01:30' (5x5)   1:1 Руотсалайнен – 21:11' (5x5)   2:1 Комтуа (Браун, Манджапане) – 28:18' (5x4)   2:2 Руотсалайнен (Лунделль, Оямяки) – 56:00' (5x5)   2:3 Руотсалайнен – 65:00' (ПБ)
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